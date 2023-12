Un'installazione natalizia trasforma la cupola del Bernini della Chiesa degli Artisti in volta celeste

Si intitola "Cielo" l'opera ideata dall'architetto Susanna Nobili per la basilica di Santa Maria in Montesanto. Un viaggio nello spazio tra ammassi stellari, nebulose e comete

In un’appendice alle Passeggiate romane, Stendhal invita il neofita dell’Urbe a visitare la mattina del secondo giorno, avendone dieci a disposizione, Piazza del Popolo con le sue tre chiese. Duecento anni dopo, per una di queste, la Basilica di Santa Maria in Montesanto, che con la gemella diversa Santa Maria dei Miracoli vigila ai lati dell’ingresso al Corso, suggeriamo invece a romani e viaggiatori una visita dalle cinque alle otto di sera. In quelle tre ore, dall’8 dicembre fino al 7 gennaio, ci si può estaticamente immergere nell’installazione natalizia più emozionante tra quelle offerte dalla città. Si intitola “Cielo”, l’ha voluta monsignor Walter Inserio, rettore di quella conosciuta dai romani come “Chiesa degli Artisti” – qui spesso si celebrano gli addii a chi ha coltivato, sotto ogni forma, la bellezza – e l’ha ideata l’architetto Susanna Nobili, ispirata dalla cupola berniniana di intatto bianco barocco, identico dal 1681.