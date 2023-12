Passeggiata tra le meraviglie dei piccoli editori alla Nuvola 

Cinque giorni con 670 appuntamenti e 594 espositori, con l’obbiettivo di raggiungere 120 mila visitatori (nel 2022 furono 105 mila). Questi i numeri dell’edizione numero 22 di Più Libri Più Liberi (Plpl), la “Fiera della piccola e media editoria”, promossa dall’Associazione Italiana Editori (Aie), che si è aperta ieri alla Nuvola. Il tema di quest’anno è “nomi, cose, città, animali”, come il gioco in cui bisogna trovare le parole. La curatrice da quest’anno è la scrittrice Chiara Valerio, che ha dedicato l’edizione a Giulia Cecchettin. La manifestazione, nata nel 2001, è cresciuta di anno in anno e ora è forse la più importante d’Italia dopo il Salone del Libro di Torino. “Il salto di qualità l’abbiamo fatto nel 2017, quando siamo venuti alla Nuvola (prima era a Palazzo dei congressi, ndr), perché il contenitore migliora anche il contenuto. Posso dire che Plpl fa apparire la città, sempre molto criticata, più bella”, afferma il direttore, Fabio Del Giudice. All’inaugurazione, ieri, c’era pure il sindaco Roberto Gualtieri.

