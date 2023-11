Disperazione a pedali. Per evitare ingorghi e cantieri i romani scoprono la cara vecchia bicicletta

Se prendere l’auto è diventato un incubo, col rischio di restare imbottigliati nel traffico, molti hanno scoperto che in bici ci si sposta meglio e con una certa facilità. Non siamo diventati Copenaghen, ma l’uso delle due ruote s’è fatto più intenso

Per accorgersene basta prendere la bicicletta una volta alla settimana. Si nota a occhio nudo. Molti più romani usano la bici per spostarsi, per andare al lavoro e tutto il resto, specialmente ora con la città bloccata dai cantieri. Se prendere l’auto è diventato un incubo, col rischio di restare imbottigliati nel traffico, molti hanno scoperto che in bici ci si sposta meglio e con una certa facilità. Così, se a Roma solo fino a qualche anno fa chi utilizzava le due ruote per andare al lavoro veniva guardato come un marziano, oggi è la normalità.