I tanti guai del Pnrr della mobilità della capitale

La Termini-Vaticano-Aurelio, la tramvia del centro storico si farà? Per rispondere a questa domanda oggi il sindaco Roberto Gualtieri interverrà durante una seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina. Un passaggio necessario dopo le notizie degli ultimi giorni. Il Pnrr, al capitolo mobilità, a Roma non sta andando affatto bene. Il primo lotto della tramvia – da stazione Termini a piazza Venezia – era stato finanziato con 120 milioni del piano europeo, doveva essere uno dei regali per l’Anno santo alla città. Già da tempo però si era capito che l’opera non sarebbe stata pronta per l’inizio del 2025. Ma adesso c’è di più: il cantiere della tramvia rischia di chiudere addirittura dopo giugno 2026, la dead line improrogabile dell’Europa sul Pnrr. Per questo – come svelato dal Messaggero – la commissaria di governo per le linee tramviarie di Roma, Maria Lucia Conti, ha scritto al ministero dei Trasporti chiedendo un’audace spostamento di risorse: non un’infrastruttura, ma delle vetture, 10 per la precisione per un’altra tramvia finanziata dal Pnrr, quella sulla Palmiro Togliatti.

La lettera della Conti mette in evidenza anche un effetto paradossale: invece di moltiplicare gli investimenti la coesistenza temporale di Giubileo e Pnrr rischia di farli saltare. Nella missiva spiega come il rischio di non farcela derivi anche da “un periodo di sospensione dei lavori della Tranvia Termini-Vaticano-Aurelio di Tva per non interferire con gli eventi giubilari”.

