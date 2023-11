Salta ancora la gara: la storia infinita del Nodo Pigneto

E pensare che a gennaio del 2022 il sindaco Roberto Gualtieri era convinto che tutto sarebbe filato liscio come l’olio. “Apriremo la nuova stazione del Pigneto entro il Giubileo del 2025”, disse. Di questo passo, se tutto va bene, forse saranno i lavori a partire entro l’Anno santo. La gara da 116 milioni di euro indetta circa un mese fa da Rete ferroviaria italiana (Rfi) per realizzare la prima parte del cosiddetto nodo Pigneto, e cioè la prima delle due nuove stazioni ferroviarie del quartiere stretto tra Prenestina e Casilina poco fuori dalle mura, è andata deserta. Il tempo garantito alle aziende ammesse alla procedura ristretta per realizzare l’opera è scaduto lunedì alle 12. Nessuna impresa si è fatta avanti. E’ la seconda volta che accade. La prima gara, indetta dal commissario straordinario di Rfi, l’ingegner Vincenzo Macello, per un valore di 101 milioni, era andata deserta a inizio settembre, mandando già allora in fibrillazione il Campidoglio. La seconda gara è stata pubblicata a stretto giro, il 6 ottobre, con un importo maggiorato di circa il 15 per cento e una scadenza fissata dopo solo un mese. Priorità: correre. Con una speranza: chiudere almeno la prima parte del cantiere entro il Giubileo. Giunti a questo punto un obiettivo quasi impossibile.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE