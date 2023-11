La riforma che manca, quella di Roma Capitale

Era la terza gamba, con autonomia e presidenzialismo, del trittico di riforme sognato dalla maggioranza. Priorità assoluta di Meloni, doveva viaggiare insieme al ddl sull’autonomia, ma per adesso non c’è un testo. E anche in FdI iniziano i primi malumori

Quando non era ancora a palazzo Chigi, per Giorgia Meloni era una priorità assoluta. Nel 2020 fu lei la prima firmataria di un ordine del giorno alla manovra per impegnare il governo ad approvare al più presto la riforma di Roma Capitale. Un cavallo di battaglia del partito dei patrioti. Oltre a quello, l’allora parlamentare di FdI aveva presentato anche un emendamento alla legge di bilancio per l’istituzione di un fondo da un miliardo di euro per il trasferimento dei poteri al comune. “Roma deve avere lo status che merita”, era la parola d’ordine. All’opposizione Giorgia Meloni era la più strenua sostenitrice in parlamento degli interessi della capitale. “Arrivata a palazzo Chigi, almeno per adesso, sembra essersene dimenticata”, dice al Foglio Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea capitolina e consigliera del Pd. “Con la riforma costituzionale per Roma, che darebbe alla città i poteri che tutte le altre capitali europee hanno, è necessario fare in fretta, FdI lo aveva promesso durante le elezioni, ora sono al governo, e allora si dovrebbero muovere”. Premierato, autonomia differenziata… e Roma?