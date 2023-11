Calderisi: "L'elezione diretta del premier senza nuovi poteri è dannosa"

“Il disegno di legge di riforma costituzionale voluto dal governo è una bandierina. Dispone un’elezione inutilmente diretta del premier, che per la stabilità del governo avrebbe invece bisogno di tutto un corredo di poteri che il testo non prevede. Piuttosto che risolvere i problemi di stabilità di cui soffre il nostro assetto istituzionale, rischia di aggravarli”. Giuseppe Calderisi è un grande esperto di sistemi istituzionali. Ex parlamentare di estrazione radicale, ha militato per anni nel Pdl. Cosa non la convince della proposta avanzata da questa maggioranza? “Bisogna partire da un dato di fatto. In Italia si sono succeduti 68 governi in 76 anni repubblicani. Abbiamo una forma di governo ben più instabile degli altri paesi europei. Eppure la soluzione non è l’elezione diretta del premier, perché in nessun’ altra democrazia parlamentare, se non in Israele per un breve periodo di tempo, sono esistite forme di premierato elettivo”, spiega Calderisi. “La differenza la fanno le forme di razionalizzazione parlamentare e i poteri di cui dispone il capo del governo, che gli consentono di governare le tensioni interne alla sua maggioranza”.

