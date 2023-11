I congressi locali calendiani, e l'idea di una triade ex zingarettiana a Strasburgo

Il partito di Calenda sceglie Bianchini come segretario provinciale di Roma. Per le europee si pensa ad Alessio D'Amato, ex assessore regionale alla sanità, che potrebbe sfidare proprio l'ex governatore Zingaretti e la consigliera Bonafoni

C’è movimento in casa Calenda, movimento a livello territoriale e non solo. Domenica 26, infatti, si è tenuto a Roma il congresso locale del partito per la provincia di Roma, ed è stato eletto alla carica di segretario Paolo Bianchini, già sindaco di Anguillara Sabazia. “Ringrazio tutti gli iscritti che hanno partecipato al congresso per avermi accordato la loro fiducia e questo straordinario consenso”, ha detto Bianchini: “Da oggi il mio unico impegno sarà quello di mettere tutti in condizione di contribuire al successo di Azione, di costruire una forza aperta e plurale in grado di offrire ai cittadini della Città Metropolitana una casa politica accogliente contro i populismi e le gabbie ideologiche”.