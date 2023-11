Luminarie e addobbi stradali già a novembre. “Del tutto inutili”, dice Castroni

Ogni anno sempre prima. Che, con il meteo di Roma, crea un effetto distonico tipo Natale a Los Angeles, con babbi Natale, pupazzi di neve e 25 gradi. Parliamo di luminarie e addobbi natalizi che, tendenza dell’ultimo quindicennio, i negozi anticipano sempre più, pensando forse che così si sconfigge la crisi e s’invoglia la gente all’acquisto. Ma nessun dato lo conferma. Quest’anno già inizio novembre sono comparse ghirlande, muschio e alberelli. “Anticipare troppo non serve a nulla, anzi è controproducente. Si dà un segnale di crisi: metto le luci così spero di vendere di più perché sono in difficoltà. Con l’effetto che poi non vendi né prima, né dopo”, osserva Roberto Castroni, titolare del negozio di prelibatezze alimentari a Via Cola di Rienzo. “È giusto partire prima, intorno al 25 novembre, ma senza esagerare, perché l’atmosfera di festa deve essere circoscritta e non infinita. Al momento giusto, però, le luci fanno aumentare le vendite del 10 per cento”, continua Castroni.

