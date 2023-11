 Declino al Pigneto, il quartiere degradato-chic non ha più fascino

Pigneto. Performer, cartomanti, cantanti indie. Il triangolo fuori da Porta Maggiore li raccoglie tutti. Ma alt. Forse qualcosa è cambiato. Fra l’uptown dell’isola pedonale e la downtown di via Fanfulla da Lodi, abbiamo come il sentore che più che un impero in decadenza, oggi, siamo proprio al capolinea. Chiacchieriamo con una strega all’uscita della metro C (la cosa più bella e curata che c’è qui, ma solo perché è nuova). La nostra amica odia la metro C: “Il Pigneto era più affascinante quando non c’era e non ci venivano tutti”. “La stazione ha deturpato la vegetazione”, dice (che però forse non era un giardino inglese). Ma la fortuna del Pigneto – si sa – è da sempre il suo brutto assoluto (che diverte, attira). Prendete un uomo e gettatelo a caso nel quartiere: egli troverà ovunque erbaccia, muri sbrecciati, vani murales... È per questo che noi basic bitch, qui, non veniamo mai. Certo, villini liberty a parte, il Pigneto è così da sempre. Ma di nuovo c’è che oggi, forse più che in altri tempi, il Pigneto è in declino. Esteticamente, artisticamente.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE