Sul Giappone non tramonta mai il Sole

Se in città ci sono mode gastronomiche che prima o poi passano, ci sono anche quelle che sembrano non tramontare mai, anzi hanno sempre più successo. Parliamo della cucina giapponese che, dopo una prima fase di scoperta, una seconda segnata dal proliferare dei finti all you can eat (coi cinesi dietro i fornelli), ora sta vivendo una terza fase, quella della ricerca della qualità e delle cucine regionali. A conferma del successo bastino due dati. Uno: alcuni ristoranti italiani propongono anche piatti di sushi, molto richiesti specialmente tra i giovanissimi. Le Serre, per esempio, locale assai frequentato a Roma Nord, nel suo menù offre anche buoni piatti della cucina nipponica. Due: da qualche anno proliferano i corsi di cucina del Sol Levante. Così, se Milano è la capitale della cucina giapponese in Italia, Roma gli sta dietro e, a volte, la supera in qualità.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE