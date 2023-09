Volete conoscere davvero la città? Ecco le passeggiate in periferia

La prima è stata a Corviale. Per raccontare la storia e scoprire i segreti del Serpentone. Ma ora sono davvero tante le passeggiate urbane organizzate da Ottavo Colle (ovvero il colle che non c’è, www.ottavocolle.com), l’associazione di Irene Ranaldi, sociologa urbana che ha fatto della sua passione un mestiere. Quando ha chiuso la rivista dove lavorava come giornalista, nel 2015 ha deciso di mettere a frutto studi e dottorato di ricerca fondando Ottavo Colle, che si propone di valorizzare il territorio dal punto di vista sociale e culturale. Venendo anche incontro a un desiderio di molti: quello di conoscere le periferie della città, con percorsi che mettono insieme storia, architettura, letteratura, poesia, musica, film, serie tv e fumetti. Già, perché nella passeggiata a Rebibbia non si può prescindere dalle storie di Zerocalcare e dall’opera di Goliarda Sapienza, scrittrice rinchiusa in quel carcere. A Testaccio si segue un filo che va da Maria Montessori a Elsa Morante fino a Gabriella Ferri. “Per chi abita in centro spesso la periferia è vista come un unico magma indistinto, degradato e pericoloso. E molti non ci hanno mai messo piede. Con noi hanno il modo di scoprire pezzi importanti della storia della città”, spiega Ranaldi. Percorsi di pedagogia urbana, si legge sul sito. “Ai miei incontri vengono tanti ragazzi, magari proprio studenti di sociologia, che vogliono toccare con mano quello che studiano sui libri. Oppure le stesse persone del quartiere che racconto, perché vogliono saperne di più del posto dove vivono”, racconta la presidente di Ottavo Colle.

