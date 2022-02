Da San Lorenzo al Corviale: Roma balla, sbevazza e si diverte con mostre e libri

Sulla scia del clima di leggerezza portato da Sanremo, la capitale ospita in questi giorni una serie di iniziative artistiche di designer stranieri con installazioni futuristiche e sperimentazioni musicali

Dopo una settimana in cui si è parlato solo di elezioni presidenziali, arriva (help!) quella di Sanremo e la Capitale reagisce e festeggia come può. La Soho House a San Lorenzo apre le porte alla designer britannica Georgia Dant e a Marfa Stance in una serata organizzata da Alysa Weinstein Gravina tra musica, champagne e le magie floreali di Dylan Trip. Apprezzano il brand eco-sostenibile Anna Ferzetti e Anna Foglietta, Giulia Bevilacqua e Claudia Potenza, Luciana Zanella e Valentina Ilardi, Elisabetta Marra e Tamu McPherson, la fashion blogger più solare che c’è.

Grazie a Giovanna Caruso Fendi, al Foro Traiano nasce Forof, un luogo speciale progettato da Its Vision dove l’arte crea “percorsi imprevedibili e meraviglianti che trasformano il quotidiano”, leggiamo sulla lattina nera con il vino, cadeau della serata. Lovotic, con le installazioni/video del Soundwalk Collective – composto da Charlotte Gainsbourg, Lyra Pramuk, Atom, Paul Preciado e Willem Dafoe – conquista e incanta. La nuova serie tv Sky Christian ci porta in periferia, al Corviale, di cui Edoardo Pesce ne è il re grazie alle stimmate. Il claim – “E’ tempo di credere nell’impossibile” – lo abbiamo già fatto nostro.