Il brunch è passato di moda, meglio le fettuccine della nonna 

Il brunch è morto, viva il brunch! Esploso a Roma intorno agli anni Dieci, nell’anno domini 2023 il brunch sembra definitivamente passato di moda. Pensionato. Archiviato. Parliamo di quel pasto anglosassone che unisce la colazione al pranzo (la parola è l’unione tra breakfast e lunch), cui dedicarsi nei giorni festivi, in special modo la domenica. Ideale per chi si alza tardi e appunto vuole unire la colazione al pranzo, con fidanzata e/o amici. C’è stato un periodo in cui sembrava non si potesse trascorrere la domenica senza fare “il brunch”. I più coraggiosi ne azzardavano anche a casa. “Domenica organizzo un brunch in giardino…”.

