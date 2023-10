Lo spazio Treccani Arte, la cena con Anish Kapoor e il gala per Marina Abramovic

Di questi tempi, anche se è complicato, cercate di distrarvi più che potete. Noi ci abbiamo provato, in città come altrove. Ad esempio a Palazzo Mattei di Paganica, dal 1927 sede dell’istituto della Enciclopedia italiana, con Massimo Bray e Iacopo Ceni per l’apertura dello spazio Treccani Arte, il place to visit della Capitale (è gratuito) dedicato all’arte contemporanea, tra opere di Emilio Isgró, Paladino, Spalletti e Vezzoli. Al Savoy ceniamo con Anish Kapoor – protagonista della mostra Untrue Unreal a palazzo Strozzi – e con la sua nuova partner in life Omaima Boumoussaoui, bellissima e super smart. Poi shopping con l’artista Joana Vasconcelos, star a Palazzo Pitti e agli Uffizi, da Angela Caputi, creatrice di gioielli speciali che fanno sognare. Light lunch con Nancy Brilli prima della sua partenza per la nuova edizione di Pechino Express tra Vietnam, Laos e Sri Lanka che vedremo su Sky. Super party per il compositore e art director del St Regis Diego Buongiorno con la top model Masha Zaytseva, la sua dea bionda, e poi tutti all’Art of Wishes Gala 2023 a Frieze per celebrare Marina Abramović e la sua mostra tra passato (Imponderabilia) e futuro ricordando, sempre, che The artist is present.

