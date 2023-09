Fitzcarraldo al largo dell'Isola Tiberina. Una sera di meta-teatro in barca, sul Tevere

Non è poi così assurda l’affinità fra l’Amazzonia e Roma. Tra gli Indios Hivaros e i non meno tribali tassisti capitolini. E non è assurdo che Fitzcarraldo si ritrovi al largo dell’Isola Tiberina. Da qui parte “l’opera-performance su battello” ideata e diretta da Fabio Morgan, con le musiche di Francesco Leineri e il libretto di Andrea Carvelli (si chiama performance ma è lirica). Questo Fitzcarraldo salpava una settimana fa all’altezza di Ponte Garibaldi. E ne attraversava tanti, di ponti. Compreso il più bello, Ponte Sant’Angelo, con le statue di Pietro e Paolo e gli angeli della Passione. E davvero non è assurda l’affinità fra Klaus Kinski e il volto ignoto rivolto a prua, che traghetta la barca e annuncia la sua sfida alla natura: al pullulare di cinghiali ed edere piranesiane che sappiamo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE