Il Papa non ha deciso il destino di mons. Gänswein, prefetto esautorato

Per ora resta “esecutore testamentario”. Bergoglio avrebbe dovuto comunicargli la sua nuova destinazione, ma non l'ha fatto e ha preso tempo. Nei giorni seguenti sono circolate mille ipotesi, anche se su quella definitiva resta il mistero

Monsignor Georg Gänswein aveva confessato a Bruno Vespa di attendere “fra pochi giorni” la decisione del Papa sul suo futuro. E in effetti, sabato scorso il prefetto della Casa pontificia nonché ex segretario di Benedetto XVI è stato ricevuto in udienza da Francesco. Il quale, però, non gli ha detto nulla. O meglio, gli ha spiegato che al momento non è in grado di fargli sapere la nuova destinazione.