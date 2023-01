La (falsa) partenza del candidato del centrodestra nel Lazio

Si è presentato agli elettori annunciando un programma “non faranonico”, Francesco Rocca, ex presidente della Croce Rossa e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione (da ieri appoggiato anche da Alternativa popolare), al grido di “priorità alla Sanità” (“i cittadini del Lazio non possono andare fuori dal Lazio per curarsi”, ha detto Rocca appena sceso in campo). Dopo molti tentennamenti e smentite è giunta, a inizio mese, la presa di posizione di Fratelli d’Italia e alleati sul “profilo civico”, peraltro dopo che il nome di Rocca sembrava essersi inabissato in favore di personalità più politiche, nonostante e forse anche per via delle lodi trasversali sul suo lavoro alla Croce Rossa – motivo per cui oggi pare quantomeno singolare la tempistica degli attacchi mediatici provenienti dal centrosinistra sul candidato stesso, a proposito di una condanna per spaccio in gioventù (“non si può morire inchiodati a un errore”, ha detto Rocca a Repubblica).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE