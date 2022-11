I consiglieri M5s del Lazio premono su Conte: il campo largo non può attendere

L’incontro infine c’è stato, oggi, tra i consiglieri regionali a Cinque Stelle e il leader a Cinque Stelle Giuseppe Conte, l’uomo che sull’idea del "campo largo" per le prossime regionali non era parso convinto come gli esponenti del Pd locale e come Roberta Lombardi, l’assessore che del modello Lazio è uno dei simboli. E durante l’incontro, chiesto in precedenza proprio dagli esponenti laziali del Movimento, la posizione a favore di una corsa regionale con campo largo è stata rinforzata non soltanto attraverso il racconto delle conversazioni con il segretario pd laziale Bruno Astorre e con il responsabile pd Enti locali Francesco Boccia, ma anche con l’offerta della dote teorica di una sorta di disponibilità dem a trattare – questo hanno fatto capire i consiglieri a Conte – su un comune nome civico (al momento le ipotesi ruotano attorno a quattro nomi), quindi al di fuori di quelle che erano le precedenti opzioni di partito, dal vicepresidente uscente della Regione Daniele Leodori (che qualche giorno fa ha fatto un passo indietro in attesa di vedere se il campo largo è possibile) ad Alessio D’Amato, assessore uscente tuttora in campo. Non solo: i consiglieri a Cinque stelle hanno fatto sapere a Conte di aver commissionato un sondaggio sul “campo largo” (come a dire: si può vincere).

