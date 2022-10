Leodori fa un passo di lato: nel Lazio Conte tiene sulle spine il Pd

"Nei mesi scorsi ho dato la disponibilità a proseguire l'esperienza condotta in questi anni in Regione Lazio anche impegnandomi in prima persona, anche con le primarie, per continuare questo lavoro con una coalizione unita e ampia. In questo momento il progetto del campo largo mi sembra più fragile e ne prendo atto. Non sta a me giudicare le scelte di altri partiti, ma è chiaro che la mia disponibilità fosse legata fortemente alla possibilità di proseguire questa esperienza". Daniele Leodori, vicegovernatore del Lazio e candidato per il dopo Zingaretti sembra fare un passo di lato.

