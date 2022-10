Bettini chiama Conte e Orlando a presentare il suo nuovo libro (pubblicato dal Fatto Quotidiano)

L'11 novembre il ministro del Lavoro uscente e il leader del M5s presenteranno insieme l'ultimo lavoro del dirigente dem, edito dalla casa editrice del giornale di Travaglio. È la nascita della famosa "cosa rossogialla" a sinistra del Pd?

Si sono dati appuntamento a Roma, l'11 novembre. Location ancora da definire. Ma quel che è certo è che quel giorno Andrea Orlando e Giuseppe Conte presenteranno l'ultimo libro di Goffredo Bettini. Insieme al suo autore, ça va sans dire. Il titolo dell'opera, che ha l'obiettivo di tracciare una nuova rotta da seguire per la sinistra ventura, non si conosce ancora. Ma il dato certo è che sarà pubblicato non certo da un editore a caso: bensì da PaperFirst, e cioè la casa editrice di proprietà del Fatto quotidiano. Quella che ha dato alle stampe mirabili phamplet del tipo "Il Cazzaro" di Andrea Scanzi o tutta la nuova pubblicistica di Marco Travaglio. Non ultimo la famosa ricostruzione del conticidio. Tesi all'epoca della caduta dell'ex premier sostenuta anche, guarda un po', dall'ideologo del Bisconte, ovvero Bettini in persona.

Si muove quindi sull'asse Conte-Travaglio la ricostruzione di una "cosa rossogialla" a sinistra del Pd da parte del dirigente dem, fondatore della cosiddetta corrente thailandese, che mira a coinvolgere anche esponenti quali il ministro del Lavoro uscente, come avevamo dato conto sul Foglio a inizio settembre. Adesso i contorni del soggetto, che rimane alquanto fumoso, sono un minimo più chiari. E ci confermano, a partire dalle scelte editoriali, che vanno a parare molto più dalle parti grilline di quanto si potesse immaginare.