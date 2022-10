"Ragionare sul piano locale". La strategia di Pd e M5s per allearsi in Lazio

“Bisogna sempre tenere separato il piano nazionale da quello locale”. Bruno Astorre, segretario regionale del Pd, lo ripete fin dal giorno successivo alle elezioni: in Lazio per vincere serve tornare insieme. Proseguire con il modello Lazio – Pd, M5s, Terzo Polo – come se le elezioni non ci fossero mai state. Un’operazione di rimozione necessaria per sopravvivenza politica. Come lui, a prescindere dalle correnti, la pensa gran parte del Pd laziale e romano. “In questi anni - sostiene - il centrodestra è stato diviso al governo, con due partiti in maggioranza e uno all’opposizione, eppure non ha mai messo in discussione le alleanze locali, perché noi dovremmo fare una cosa così stupida?” A livello nazionale Pd, M5s e terzo polo continuano a guardarsi in cagnesco. In Lazio no. La giunta di Nicola Zingaretti conta due assessore grilline (Roberta Lombardi e Valentina Corrado) e la maggioranza rossogialla è sostenuta dall’unica esponente del terzo polo alla Pisana, la consigliera di Italia Viva Marietta Tidei.

