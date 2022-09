Tutte le sfide nei collegi della capitale

Testa a testa tra Pd e centrodestra: sei uninominali su dieci sono in bilico. E tra Calenda e Bonino rischia di spuntarla la candidata di FdI Lavinia Mennuni

Quando c’è stato da compilare le liste nei collegi della Capitale in tutti i partiti la reazione è stata quasi automatica: sono andati a controllare i risultati al primo turno delle elezioni comunali di un anno fa. E d’altronde, seppur è vero che elezioni amministrative e politiche non sono sovrapponibili, lo è altrettanto che a novembre 2021 a sfidarsi furono, anticipando lo schema nazionale, gli stessi quattro schieramenti che si affronteranno il prossimo 25 settembre: centrodestra, progressisti, M5s e Terzo polo. Ebbene compulsando quei dati qualcosa si può già dire sulle dieci sfide di domenica. I collegi della Capitale dovrebbero dividerseli il centrodestra e il Pd, ma non si possono escludere sorprese.