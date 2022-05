C'è chi dice no all'inceneritore a Roma. Muroni: “Il sindaco spieghi il suo piano”

“La proposta del sindaco Roberto Gualtieri è da rifiutare, nel merito e nel metodo”. Non se lo aspettava? “Mi ha deluso, dovrebbe sapere che in Europa si va verso altre direzioni. Noi abbiamo fatto campagna elettorale col Pd, ma il termovalorizzatore non era nel programma”. Non c’è nessun possibile “ma” nella posizione di Rossella Muroni, ambientalista già presidente di Legambiente e oggi deputata di FacciamoEco: “Questo impianto è un errore per Roma. In Aula voterò contro l’articolo del decreto legge che dà al sindaco poteri straordinari per il Giubileo del 2025”, dice al Foglio. Linea cinque stelle, dunque. “Conte ha fatto bene a porre il tema. Però poi il M5s dovrebbe aprire una discussione su come vuole affrontare il tema dei rifiuti, dopo cinque anni di amministrazione Raggi a Roma. Se continuano a dire di no a tutti gli impianti, qualsiasi essi siano, c’è un problema. Dire di no significa anche proporre delle alternative”.

