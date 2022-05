Bene con i rifiuti, ma ora servono altri poteri speciali per Roma”. Parla Antonio Ciucci (Acer)

La storia del termovalorizzatore insegna. Il combinato disposto del Pnrr e del Giubileo del 2025 può essere la chiave di volta per fornire al sindaco di Roma, in tempi non biblici e senza riforme costituzionali, i poteri straordinari che tutti i primi cittadini, una volta saliti in Campidoglio, finiscono con chiedere a gran voce. Grazie alla norma varata tre giorni fa dal governo Roberto Gualtieri potrà decidere di ciclo dei rifiuti e impianti senza passare dalla Regione Lazio. “Se vogliamo permettere la rigenerazione della città con l’urbanistica bisognerà fare qualcosa di molto simile, ma senza bisogno dell’intervento dell’esecutivo: è sufficiente che la Regione Lazio devolva al comune alcuni poteri su varianti e piano regolatore”, dice al Foglio Antonio Ciucci, eletto da pochi giorni presidente dell’Acer, l’associazione dei costruttori romani. Questa mattina all’Auditorium, in occasione dell’evento “Roma riparte”, si confronterà pubblicamente per la prima volta con i suoi referenti istituzionali, gli assessori all’Urbanistica Massimiliano Valeriani (Regione Lazio) e Maurizio Veloccia (Roma Capitale).

