Le cariche, le candidature , il centrosinistra e le piccole questioni di “opportunità”

Si sono detti a disposizione della causa e/o del partito – partito convinto, per timore della disaffezione dell’elettorato e in vista della competizione con la destra, che sia meglio candidare un volto noto. Sono quindi candidati, ma anche impegnati in una carica. Ed è chiaro che le liste sono fatte da tempo e tra poco si vota, e però, in una parte dell’elettorato romano di centrosinistra, ci si è domandati se – nella scelta apparentemente ineluttabile delle candidature, e vista appunto la suddetta disaffezione del votante, fuggito non molto tempo fa verso i Cinque stelle, l’astensione o altre formazioni – non si sia per caso sottovalutato un aspetto: quello di candidare nomi, anche stimati, di persone che hanno già un incarico. Incarico magari in scadenza nel 2023 (Regionali imminenti) o meno se si tratta del Comune, ma comunque al momento ancora ricoperto dai candidati stessi. Che non si sono dimessi preventivamente, anche con ragioni per così dire di buon senso, e che lo faranno, com’è ovvio, in caso di elezione.

