Moretti porta degli elefanti ai Fori Imperiali per il suo film. E sembra tutto normale

Quattro pachidermi attraversano i Fori: è il circo? Una festa a tema? Il Gay Pride? No, un capriccio del regista per le prove del suo nuovo lungometraggio, storie di ordinaria follia nella Capitale

Quattro elefanti attraversano i Fori Imperiali: è il circo? Una festa a tema? Il Gay Pride? No, un capriccio di Nanni Moretti per le prove del suo nuovo film. Infuriati gli animalisti. Se Il Sol dell’Avvenire (il titolo) è questo, stiamo freschi. Sarà roseo quello della 37esima edizione del Roma Europa Festival, presentato con un light lunch nella scenografica Villa Massimo a suon di brindisi per gli 80 spettacoli che ci saranno da settembre, voluti dal presidente Guido Fabiani e dal direttore artistico Fabrizio Grifasi “per rilanciare l’anelito di pace attraverso il potere sconfinato e salvifico dello spettacolo”.