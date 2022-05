Il quartiere Parioli è popolato di personaggi singolari

Cosa c’è dentro l’acqua dei Parioli? Ce lo chiediamo, visto che da quelle parti, oltre a girare l’oramai celebre “signora” che porta a spasso il suo maiale che ha chiamato Dior (“come Christian”), si sono aggiunti un maniaco che si muove indisturbato travestito da Sailor Mercury e Polifemo, il fioraio abusivo e senza un occhio in piazza Don Minzoni. Franca Leosini, inseparabile dalle sue sneakers con paillettes, e Luciana Castellina, decisamente più sobria, sembrano non essersi accorte di nulla, preferendo il bar di Villa Balestra. Sarebbe bello poter tornare nel Medioevo Fantastico descritto da Tyler Ov Gaia nel suo omonimo libro, la descrizione perfetta di un viaggio in un mondo “altro” per sfuggire a un presente non amato. Ritrovare un’arte e un gusto è ancora possibile grazie a Bulgari che in via Condotti ospita Riflessi di donna, la celebrazione dell’universo femminile con opere di diversi artisti, tra cui Balla e sua figlia Elica, che abitavano in una bella casa romana trasformata in un museo. Parte oggi il Grand Tour Part II di Marie Louise Sciò e Robert Rabensteiner, Issimo e Matchesfashion, con un pop up store in piazza de’ Ricci. Poi tutti a Palo, Firenze, Napoli e Ischia. Pronti, partenza, via!

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE