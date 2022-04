Lo spagnolo di piazza Navona

In una città dove “le rovine durano troppo”, secondo Gore Vidal, e dove l’antico è talmente onnipresente da soffocare, andare in giro a cercare le architetture moderne può essere una strategia di sopravvivenza. Però che fatica dev’essere stata fare l’architetto vivente in una città che celebra il passato. Julio Lafuente, di cui si celebra quest’anno il centenario della nascita (1921-2013), ha partecipato al momento d’oro del modernismo romano, insieme con i dioscuri della palazzina, Monaco e Luccichenti.

