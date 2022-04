 A quarant'anni dalla morte Parigi celebra la “Sissi” più amata di tutti i tempi

La Francia ricorda l'icona del suo cinema: la Galerie de l’Instant, nella capitale, mette in mostra Romy Schneider attraverso scatti d'autore, in uno spazio capace di quell'intimità indispensabile per avvicinarsi alla delicatezza del mito dell'attrice

Figlia d’arte in una famiglia che un po’ come tutte in Germania aveva un passato da omettere e un futuro da rendere presentabile, Romy Schneider diviene in breve tempo un’icona del cinema francese. Dopo i primi film tedeschi (tra cui l’arcinota saga della principessa Sissi), Romy Schneider viene rapita (secondo la stampa tedesca di allora) o liberata (secondo lei stessa) da Alain Delon che la porta con sé a Parigi dove grazie a Luchino Visconti compie la sua metamorfosi rivelandosi come una delle più grandi attrici europee del Novecento. Negli anni Settanta Romy Schneider diviene così l’interprete ideale dei drammi borghesi che fanno da sfondo ai film di Claude Sautet, ma anche punto di riferimento della nuova cinematografia europea da Losey a Zulawski, da Costa Gavras a Tavernier.