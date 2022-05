Fenomenologia del circolo Ondina, l'anti Aniene che si trova a Prati

Per chi vive o lavora in quel rione è diventato un punto di riferimento. La scelta vincente è stato aprirlo a tutti. Chiunque si può iscrivere con 110 euro al mese. I soci sono oltre 400, tra cui avvocati, magistrati, attori, calciatori, giornalisti e qualche politico

Per chi vive o lavora in Prati è diventato un punto di riferimento. E presto dovrebbero partire i lavori per ricostruire il barcone andato a fuoco il 12 febbraio 2020. Parliamo del Circolo Ondina, riaperto nel 2018 dopo una chiusura ventennale. Fondato nel 1935, era il dopolavoro della compagnia assicurativa Ina Assitalia (si chiamava Ond.Ina). Qui i dipendenti venivano a rilassarsi, a giocare a tennis e a carte. Poi la chiusura, a fine anni ‘90, e l’abbandono, fino a quattro anni fa, quando Generali, che ne aveva acquisito la proprietà, l’ha riaperto, affidandone la guida al campione di canottaggio Raffaello Leonardo. “Quando sono arrivato c’era una specie di foresta amazzonica, con piante oltre i due metri”, racconta Leonardo.