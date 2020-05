Nudi verso la crisi

Roma. L’incarico arriva in un momento non facile. In Lazio la pandemia ha cancellato 47 miliardi di ricavi aziendali, un dato che è peggiore solo a quello della Lombardia (dove la riduzione vale 62 miliardi). E’ stata questa la prima informazione che Fausto Bianchi ha dovuto dare ieri appena eletto neopresidente di Piccola industria, l’associazione delle piccole imprese industriali del Lazio. Bianchi, 44 anni, titolare del gruppo Bianchi assicurazioni di Latina, guiderà l’associazione per il quadriennio 2020-2024, prendendo il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.