Pronto in due settimane l’ospedale riattrezzato per il coronavirus

Roma. E’ una caccia al tesoro quella che in queste ore le istituzioni regionali e capitoline stanno compiendo per individuare una struttura capace di ospitare i tanti reparti di terapia intensiva che l’emergenza coronavirus sembra ormai richiedere. Solo una settimana fa a Roma questa epidemia era considerata un fenomeno lontano e che riguardava quasi esclusivamente il nord Italia, ma ora comincia a concretizzarsi uno scenario in cui presto l’ospedale Spallanzani non basterà più per contenere i malati che, nel frattempo,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.