La doppia ipocrisia di Pioltello

Chi critica la chiusura della scuola per ramadan, poi, rispetta la quaresima oppure il venerdì si mangia il prosciutto e la salsiccia? Cruciani, Salvini, Valditara: vi osservo!

Giuseppe Cruciani, Matteo Salvini, Giuseppe Valditara, è venerdì di quaresima e vi osservo: non è che state addentando un panino al prosciutto, una tagliata di manzo, una salsiccia? Perché voi a parole siete contrari alla chiusura per ramadan della scuola di Pioltello, ma pensate che basti? Le vostre motivazioni sono tanto condivisibili quanto deboli. Perché la cultura come la natura non tollera vuoti: il ramadan avanza dove una volta c’era la quaresima. Non saranno l’individualismo, il tradizionalismo, il legalismo, argini di carta, a fermarlo. Io temo che in quella scuola nemmeno gli studenti non maomettani sappiano dell’esistenza e dell’importanza del venerdì di magro.

Laggiù a Pioltello dove non c’è nessuna integrazione, nessuna inclusione, ma soltanto invasione e islamizzazione. A cominciare dal nome dell’istituto, intitolato a un pakistano… Cruciani, Salvini, Valditara, secondo me voi oggi il prosciutto lo mangiate e se mi sbaglio, se invece in memoria di Cristo vi astenete, lo mangiano i vostri ascoltatori, i vostri elettori, persone insofferenti alle religioni altrui e ignoranti della religione loro, capaci soltanto di vani lamenti.