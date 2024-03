Isaia, tu avevi prefigurato il mondo moderno

Un'altra Preghiera per la nuova traduzione del libro. Le previsioni sulla realtà in cui viviamo oggi, dall'Europa ambientalista a quella femminista

“Sentinella, a che punto è la notte? Sentinella, a che punto è questo tempo di morte?”. Sentinella ossia profeta Isaia, torno alla nuova traduzione (traduttore Gian Ruggero Manzoni, editore De Piante) del tuo libro così potente da indurre Facebook a censurarmi un virgolettato della Preghiera scorsa.

Ci torno perché mi sembra che la tua profezia superi di molto l’antico Israele, prefigurando il mondo moderno. “Ho dato vita e forza a chi mi è figlio, ma egli mi ha girato le spalle, tradendomi”. Qui Dio parla dell’Europa. “Tutti voi vi vergognerete delle querce che avete adorato, e diventerete come albero dalle foglie avvizzite e come campo deserto”. Qui parla dell’Europa ambientalista. “Questo è il mio popolo! Delle megere lo dominano”. Qui parla dell’Europa femminista. “Senza farsi scrupolo ostentano i loro peccati come fu di Sodoma. Neppure provano a nasconderli”. Qui parla dell’Europa omosessualista. “Loro hanno violato il comandamento; loro hanno rotto l’Alleanza, quindi la maledizione del Divino ha divorato la Terra; ecco perché i popoli si stanno estinguendo”. Qui parla dell’Europa abortista-atea-antinatalista. Se non ho capito male. Ma visto gli ultimi dati demografici credo di aver capito benissimo, vero Isaia?