L'estinzione si avvicina e in Italia vendiamo Fiori di Bach per cani

È inutile che la politica si dia così tanto da fare. La Meloni sarà pur consapevole del dramma demografico, ma non ci può fare nulla

A cosa servono le elezioni se c’è l’estinzione? Perché i politici si stanno agitando tanto? In particolare mi appare vano il superlavoro di Giorgia Meloni. E’ il primo presidente del consiglio ad avere contezza del problema, anzi, del dramma demografico, ma che ci può fare? Può riempire le urne abruzzesi, e glielo auguro, ma non può riempire i reparti di ostetricia. Impossibile. In farmacia ho visto i Fiori di Bach per cani: “Bach Pet Rescue Remedy, Natural Stress Relief for Pets, Homeopathic Flower Essence...”. E non sono soltanto messi in vendita, no, mi hanno detto che sono pure comprati in gran copia. Insomma culle vuote e cucce piene, e piene di animali viziati, vezzeggiati da rimbambiti senza bambini. Rallenti, si riposi un po’, Giorgia Meloni: è inutile governare un paese in cui si vendono Fiori di Bach per cani.