Sia lodato Davide Rondoni. "Ci vuole lo sponsor"

Scrivere di soldi è ben più difficile che scrivere d'amore. Per questo, sia lodato Rondoni che smonta il mito dell'artista bohémien

“Nessuna gioia si accende da sola / ci vuole lo sponsor, la miccia / se no non vola”. Sono versi di Davide Rondoni, tratti da “Rispondimi, bellezza” (Luigi Pellegrini Editore). Sottotitolo: “Poesie per artisti, maghi, sibille e visioni”. Ci sono anche versi d’amore, com’è ovvio, ma scrivono d’amore tutti, pure Arminio, Gio Evan, Mariangela Gualtieri, ormai fatico a distinguerli... Scrivere di soldi è più difficile e più raro. Sia lodato Rondoni che smonta il mito dell’artista bohémien, tanto gradito ai percettori di reddito fisso, tanto pericoloso nel far supporre pittori, scultori, scrittori capaci di vivere d’aria. Senza sponsor, tanto per cominciare, niente mostre. E a lungo andare niente opere, perché se l’arte non circola finisce col morire soffocata, priva di ossigeno, negli studi di chi la produce invano. Anche Marziale lo scrisse: “Se Mecenati ci saranno / Virgili non mancheranno”. Ma sono passati duemila anni, bisognava riscriverlo: ci vuole lo sponsor.