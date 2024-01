E non il contrario, come si sente spesso dire. Ad esempio, l'attacco alla mobilità privata; ulteriori prove

L’altra sera a Macerata, sul palco del Teatro della Filarmonica (per il festival “Presente Liberale” ideato da Liberilibri), Francesco Borgonovo ha detto che la colpa del presente sfacelo è l’individualismo. Ho ribattuto che a me sembra il contrario: il presente sfacelo come esito della mancanza di individualismo. Vedo segnali ovunque. La cremazione che brucia il ricordo del defunto. La mascherina che cancella il volto. La raccolta differenziata che trasforma l’uomo in scarafaggio. Il denaro digitale che estingue il contante, proprietà reale e dunque “luogo di difesa dell’individuo, della sua autonomia”, come scrive Michele Silenzi. L’attacco alla mobilità privata, in cui l’uomo è alla guida, per imporre i mezzi pubblici in cui l’uomo è in balìa. Gli odiatori dei social, spesso anonimi, che stroncano, in branco, chiunque esprima una personalità. Perfino l’accanimento contro Sgarbi: non si sopportano più i protagonisti, si preferiscono i burocrati. E se tutto procede verso l’uguale, tutto procede verso il basso. Esattamente il presente sfacelo.