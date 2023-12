Altroché il pandoro della Ferragni. Comprate i dolci festivi giusti

I prodotti del territorio non si prestano a scandali e non sono promossi da nessuno. Potete e dovete acquistarli

Era prevedibile lo scandalo dei dolci delle feste. Panettoni, pandori, uova di cioccolato sono i dolci del gregarismo consumistico: piccole produzioni in origine locali e artigianali poi esplose a livello globale grazie ai mass media e a una certa facilità produttiva. Chi comprava questo tipo di dolci, a meno che non fosse milanese (per il panettone) o veronese (per il pandoro), già non pensava con la propria testa. Era dunque una vittima designata degli influencer. Era prevedibile lo scandalo, era evitabile la delusione. Bastava comprare dolci davvero tipici, davvero territoriali. E si può sempre cominciare. Dolci come le cartellate baresi (Natale) o il casatiello napoletano, con le uova vere e intere (Pasqua), sono di ambito talmente circoscritto e di lavorazione talmente complicata che nessuna industria ha interesse a produrre, nessuna influencer ha interesse a promuovere. Fate beneficenza a voi stessi: cercateli, comprateli, mangiateli e poi fatemi gli auguri.