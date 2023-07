Dall'acqua al vino, un miracolo voluttuario, un miracolo lussuoso

Un miracolo rarissimo: oltre a Cana e a Bucchianico avvenne, che io sappia, solo a Potenza. San Camillo operò la trasformazione in Abruzzo. La sua festa cade oggi, in un periodo triste per la Chiesa, tra preti perniciosi, bergogliani cinici, capacissimi di fare miracoli al contrario

San Camillo, prima della tua festa cerco sempre di leggere qualche pagina che ti riguardi. E sebbene siano decenni che prima del 14 luglio leggo agiografie scopro sempre qualcosa di nuovo. Stavolta ho trovato che nel 1610, nel tuo Abruzzo, trasformasti l’acqua in vino. E’ un miracolo rarissimo: oltre a Cana e a Bucchianico avvenne, che io sappia, solo a Potenza (in Cattedrale, nella Cappella di San Gerardo, ho appena visto un dipinto che lo ricorda). E’ un miracolo che mi piace molto, non legato al dolore come di solito i miracoli ma alla gioia: un miracolo voluttuario, un miracolo lussuoso... E comunque un miracolo concesso da Dio. San Camillo, l’odierna tua festa cade in un periodo triste per la Chiesa: il neocardinale Aguiar va dicendo di non voler convertire i giovani a Cristo, perché Cristo e Maometto per lui pari sono, il neoprefetto della dottrina della fede Fernández smania per benedire le unioni di Sodoma, perché non crede nella legge biblica e nemmeno in quella naturale... Preti perniciosi, bergogliani cinici, inetti al bene e capacissimi di fare miracoli al contrario: trasformare l’oro in piombo, il divino in mondano, il vino della fede nell’acqua dell’indifferenza. San Camillo, mandaci un nuovo San Camillo!