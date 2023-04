Perdere la fede (e l'appetito) un giorno a Roma. Preghiera a San Camillo

Chi Roma vede perde la fede. Vecchia massima massimamente attuale. Nella “Babilonia perpetua” (Ugo Foscolo) oltre alla salute dell’anima si rischia pure quella del corpo: come minimo il bruciore di stomaco. E io l’ho sperimentato ancora una volta. Precettato da Francesco Giubilei per parlare agli Stati generali della Cultura nazionale, coerentemente convocati in via Nazionale, ho fatto un discorsetto non antinazionale ma certamente antiromano. Mica per niente: nelle ore precedenti Roma mi aveva offerto il peggio di sé.

