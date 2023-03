Un libro per chi cerca un cristianesimo entusiasta ed eternamente giovane

“Cose eterne. Santi, Madonne, youtuber e altre forme di vita” di Giuseppe Signorin alias Mienmiuaif, un cattolico pop, un apologeta rock, scrive con stile elettrico e dietro i suoi occhiali da sole vede la santità come freschezza inesauribile

“San Camillo, San Camillo, fammi stare un po’ tranquillo”. Scopro l’esistenza di questa buffa preghiera leggendo “Cose eterne. Santi, Madonne, youtuber e altre forme di vita” di Giuseppe Signorin alias Mienmiuaif, pubblicato da Berica Editrice. Signorin di Santi ne sa più di me, perfino di San Camillo ne sa più di me... A mia discolpa c’è che la preghiera in questione venne pronunciata da Bud Spencer in “Porgi l’altra guancia” e io, quando reputavo interessante il cinema, preferivo Rohmer e Antonioni. Signorin è un cattolico pop, un apologeta rock, scrive con stile elettrico e dietro i suoi occhiali da sole vede la santità come freschezza inesauribile. In questo breve libro di pensieri cristiani Signorin si dichiara fan dei Santi giovani, alcuni canonizzati, altri non ancora, alcuni famosi (San Gabriele dell’Addolorata, Santa Teresa di Lisieux), altri meno. Come il beato Carlo Acutis, morto a 15 anni nel 2006, sepolto in una chiesa di Assisi. Come la bambina miracolosa Sara Mariucci, morta a tre anni sempre nel 2006, sepolta in una chiesa di Gubbio. Legga “Cose eterne” chi cerca un cristianesimo entusiasta ed eternamente giovane, chi vuole dimenticare gli ipocredenti cadenti del Sacro Collegio. E chiunque, nervoso, ansioso, voglia pregare con noi: “San Camillo, San Camillo, fammi stare un po’ tranquillo”.