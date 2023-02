Un libro per scoprire l'ispirazione dietro i tagli di Lucio Fontana

“La vita segreta dei colori. Storie di passioni, arte, desiderio e altre sfumature” di Lauretta Colonnelli è uno scrigno di aneddoti dell'arte. Quello sulle tele tagliate è un bell'esempio d'amore

Arte e vita, amore e morte, effimero ed eterno. E’ tutto racchiuso in “La vita segreta dei colori. Storie di passioni, arte, desiderio e altre sfumature” di Lauretta Colonnelli (Marsilio), uno scrigno di aneddoti dell’arte che mi propongo di saccheggiare a lungo. Un bell’esempio di morte: “Il 10 giugno del 1878, intossicato dai colori che aveva l’abitudine di impastare direttamente sulla mano e sull’avambraccio a guisa di tavolozza, moriva a Milano Tranquillo Cremona”. Un bell’esempio di amore, la risposta di Lucio Fontana alla domanda di un critico sull’origine dei Tagli: “L’idea mi è venuta dalla f..a di V.”. (L’amico lettore non abbisogna di spiegazioni circa il significato di “f..a” ma forse ignora il significato di “V.”: Nanda Vigo, designer d’avanguardia, e si veda la dolcissima foto di Lothar Wolleh in cui lei, 26 anni, abbraccia da dietro lui, 63).

Siano così i libri sull’arte: non storia ma storie, non carriere ma amori.