La venerazione per il pagano albero di Natale: i cristiani sono minoranza anche in Italia

Dicono che per la prima volta i cristiani sono diventati minoranza in Inghilterra ma nessuno dice che sono in minoranza, sparuta minoranza, anche in Italia. Gli italiani sedicenti cattolici sono in realtà quasi tutti sincretisti e lo prova l’entusiasmo con cui ogni dicembre accolgono il pagano albero di Natale. Di un paganesimo a volte plateale, come l’albero di Piazza Venezia a pannelli solari, dunque strumento del culto ambientalista. A volte subdolo, come l’albero di Piazza San Pietro, benedetto da Papa Pachamama Francesco e incombente sul presepe quello sì cattolico. E’ ormai talmente radicato, l’odioso odinico abete, che tanti ci cascano in buona fede ed è certo il caso di Giorgia Meloni. Sullo sfondo del secondo appuntamento degli Appunti di Giorgia non ho capito bene se a destra c’è un presepe mentre ho capito benissimo che a sinistra c’è un albero, quell’albero che qualche giorno fa stava addobbando mentre faceva gli auguri dell’Immacolata. Al contempo! Come se la Madonna fosse una boscaiola. Come se la Palestina fosse l’Alto Adige, o la Svezia. Come se i Magi fossero druidi, i cammelli renne, San Giuseppe il Babbo Natale lanciato dalla Coca-Cola. Come se un bambino fosse una pianta.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE