Solo un cristiano medievale come me può capire Dante

Mi manca la perseveranza e un libro sulla Divina Commedia non lo scriverò mai. Ci ha pensato Luca Sommi, né cristiano né medievale, ma molto preseverante. Infatti c'è anche quel Paradiso che non interessa a nessuno

Invidio a Luca Sommi la perseveranza. Io negli ultimi anni ho cominciato non so quanti libri e nessuno ha superato le prime pagine e con molti mi sono fermato all’elenco dei capitoli (a scrivere titoli di libri e di capitoli sono proprio bravo). Lui pochi mesi fa mi disse che stava scrivendo un libro sulla Divina Commedia ed ecco ora “Il cammin di nostra vita. Viaggio nella Divina Commedia” (Baldini+Castoldi). E’ una sintetica lettura/rilettura di tutti i canti del poema, che abbastanza notoriamente sono cento, uno sproposito.

Pubblicità

Dovevo scriverlo io un libro del genere: solo un cristiano medievale come me può capire un cristiano medievale come Dante (Sommi che non è cristiano né medievale come osa?). Purtroppo mi sarei arenato alla fine dell’Inferno o, nella migliore delle ipotesi, a metà Purgatorio, dicendomi che tanto il Paradiso non interessa a nessuno. Invece Sommi che è perseverante ha descritto (per intero! Canto per canto!) anche quest’ultima faticosissima cantica. Adesso però ho voglia di Petrarca.