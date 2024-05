Donzelli: “Se Toti non chiarisce entro quindici giorni si dovranno trarre le conseguenze”

Dimettersi o no? In Fratelli d'Italia sul destino del presidente della Liguria aspettano il pronunciamento del Riesame: "Una regione non si governa a metà". Più vicino il ritorno al voto

Per la Liguria, per il destino politico di Giovanni Toti, si decide tutto nei prossimi quindici giorni. “Siamo convinti che, anche davanti ai giudici del Riesame, potrà dimostrare la sua estraneità ai fatti”, dice al Foglio il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli. “Ma certo una regione non si governa a metà”. Della serie: dopo quest’intervallo si dovranno tirare le somme. Sapendo che in caso di dimissioni si tornerà al voto entro 60 giorni.