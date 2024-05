Scajola: “Difendo Toti e non mi candido governatore in Liguria” 

"L’inchiesta non torna e arriva a ridosso delle europee: così la gente non andrà più a votare. In un sistema democratico è pericoloso pensare che una qualunque istituzione, dalla regione al governo, possa cadere con un mandato d’arresto", dice l'ex ministro e attuale sindaco di Imperia

L’arresto di Giovanni Toti “getta discredito sulla politica con la P maiuscola”, dice al Foglio Claudio Scajola. “L’inchiesta non torna, fa male a tutte le istituzioni e arriva a ridosso delle europee: così la gente non andrà più a votare”. E il vuoto di potere che si spalanca in Liguria? “Io ho già dato, mi batto per l’europeismo di Forza Italia”. Magari non il solo. “FdI nel Ppe? Meloni si sta muovendo bene”.