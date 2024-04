Schlein ringrazia Letta, ma sorvola sulla sua proposta sulle armi

Pensava di aver fatto uno squarcio nell’ovvio. E invece Enrico Letta ha rivolto uno sguardo verso i compagni di partito di cui fino a poco tempo fa era segretario, ed è come se avesse percepito un vuoto. L’ex premier a commento della sua relazione sul mercato unico, resa nota in questi giorni, ha sostenuto che sia una “vergogna” aver importato il 78 per cento delle armi da destinare all’Ucraina. Indicando una strategia di investimenti europei. Ma si sa, nel Partito democratico a guida Elly Schlein non è che si facciano i salti di gioia quando si parla di armi. È per questo che non è passata inosservata la reazione della segretaria. Che ha sì ringraziato Letta per il suo lavoro a favore di “un’Europa più integrata”. Ma sorvolando completamente sulla questione della Difesa. La ragione è presto detta.

