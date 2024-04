Esclusiva: il rapporto Letta al Consiglio europeo

Bruxelles. Trasformare il mercato unico dell'Unione europea per un mondo molto più grande, lanciare un'Unione dei risparmi e degli investimenti per garantire che i capitali privati restino in Europa e finanzino la transizione verde e digitale, introdurre un nuovo sistema europeo di aiuti di stato a livello europeo per evitare le frammentazioni provocate da quelli nazionali. Sono queste alcune delle proposte contenute nel rapporto di Enrico Letta sul futuro del mercato unico dell'Ue, che sarà presentato al Consiglio europeo giovedì mattina.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE