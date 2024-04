“La pace va difesa. Serve uno sforzo comune europeo". Parla Cingolani, ad di Leonardo

"Le guerre hanno mostrato le lacune dell'occidente. Davanti a sfide epocali occorrono soluzioni straordinarie come la difesa Ue. Dobbiamo favorire investimenti e fusioni tra aziende europee della sicurezza. La strada è tracciata ma non sarà facile. Draghi? Può ambire ai vertici Ue”, dice l'ex ministro

“Siamo di fronte a un cambiamento epocale. E davanti a scenari nuovi, d’emergenza, servono soluzioni straordinarie: la difesa europea è una di queste. Quello che sta accadendo, dall’Ucraina al medio oriente, ci impone un cambio di passo e ci porta a riconsiderare un assunto che, dopo decenni di relativa tranquillità era dato per scontato, almeno in Europa. La sicurezza non è gratis. La pace va difesa, anche con le armi e la tecnologia, se è necessario”. Roberto Cingolani non usa troppi giri di parole, va dritto al punto. “Purtroppo, e sottolineo purtroppo, a nessuno fa piacere dover parlare di guerra e di difesa. Ma la strada è tracciata”.